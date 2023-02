Gigapresses - les moules géants qui remodèlent la construction automobile

Tesla a été le premier à utiliser des machines de coulée massive, également appelées gigapresses, pour fabriquer de grandes pièces uniques de dessous de caisse de véhicules, rationaliser la production et réduire le travail des robots eux-mêmes.

Cela lui a permis de devenir le fabricant de véhicules électriques à batterie (BEV) le plus rentable.

Les critiques affirment que le processus présente des risques en matière de qualité et de flexibilité, car un seul défaut peut compromettre un module entier et rendre la réparation plus difficile en cas de problème.

Mais comme l'industrie s'efforce de préserver ses marges bénéficiaires dans un contexte de flambée des prix des matières premières, les constructeurs automobiles, dont Toyota, General Motors, Hyundai, Volvo Cars et la startup chinoise de véhicules électriques Nio, se tournent vers des entreprises comme IDRA pour obtenir de l'aide.

"L'idée de base était de fournir une technologie qui pourrait simplifier le processus de production des voitures", a déclaré Riccardo Ferrario, directeur général d'IDRA, lors d'une interview à Reuters au siège de la société à Travagliato, dans le nord de l'Italie.

Les packs de batteries représentent actuellement 25 à 40 % du coût total des BEV.

"Vous devez faire en sorte que le reste coûte moins cher", a déclaré Ferrario.

Les constructeurs automobiles qui utilisent des machines à couler l'aluminium affirment qu'ils peuvent réduire de 40 % les investissements nécessaires à la construction des châssis - le deuxième composant le plus coûteux d'un véhicule après le moteur - et de 30 % le coût moyen de leurs pièces, a déclaré M. Ferrario.

"C'est une façon de faire en sorte que les VEB soient finalement à la portée de toutes les bourses", a-t-il ajouté.

IDRA, qui a été rachetée par le groupe chinois LK Industries en 2008, développe des gigapresses depuis 2016. Les concurrents d'IDRA et de LK comprennent le groupe Buhler en Europe, Ube Corp. et Shibaura Machine au Japon, ainsi que Yizumi et Haitian en Chine.

GIGAPRESS 9 000

Le moulage sous pression de métal et de plastique a été largement utilisé dans l'industrie manufacturière, mais son application aux grands dessous de caisse en aluminium dans la construction automobile est relativement nouvelle.

Le marché mondial du moulage sous pression de l'aluminium valait près de 73 milliards de dollars l'année dernière et devrait atteindre 126 milliards de dollars d'ici 2032, selon une analyse d'AlixPartners basée sur les données d'Apollo Reports.

L'aluminium est prisé pour sa légèreté, et il est également utilisé pour d'autres pièces automobiles, notamment les moteurs. Le contenu moyen de ce métal dans les voitures produites en Europe a augmenté de 20 % pour atteindre 179 kilogrammes au cours des trois années précédant 2019, et devrait atteindre près de 200 kilogrammes d'ici 2025, selon une étude commandée par le groupe de pression European Aluminium.

La plus récente et la plus grande gigapresse d'IDRA - la 9 000 - a la taille d'une petite maison et produit une force de serrage de plus de 9 000 tonnes.

L'entreprise, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros (108 millions de dollars) en 2021, ne divulgue pas ses clients. Mais après avoir posté une vidéo de la première Gigapress 9 000 prête à être expédiée, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu'elle était destinée au nouveau cybercamion de son entreprise.

Tesla exploite déjà des gigapresses dans toutes ses installations, y compris à Gruenheide, près de Berlin, où elle affirme pouvoir produire un Model Y en 10 heures - environ trois fois plus vite que les voitures électriques construites par la concurrence.

M. Ferrario a déclaré qu'IDRA avait des contrats avec trois constructeurs automobiles et autant de fabricants de pièces de niveau 1. Le sud-coréen Hyundai Motor en fait partie, selon des sources familières avec le sujet.

Ralf Bechmann du consultant en fabrication EFESO a déclaré que les avantages du moulage sous pression le pousseraient "à être appliqué à un nombre croissant de nouveaux modèles de véhicules BEV, également par d'autres fabricants".

Les dessous de caisse avant et arrière moulés par les gigapresses sont maintenant combinés avec les packs de batteries pour former un châssis en trois parties pour les BEV.

"Je parie que 80 % des constructeurs automobiles utiliseront des gigapresses d'ici 2035, au moins pour les voitures BEV basées sur de nouvelles plateformes", a déclaré M. Ferrario. "Mais la vraie question est : aurons-nous besoin de gigapresses encore plus grandes ?"

Pourtant, tous les constructeurs automobiles ne sont pas convaincus, et Bechmann de l'EFESO a mis en garde contre le fait que le moulage sous pression de grands modules exigeait que la conception du produit soit "super solide".

"Réparer les défauts de conception est beaucoup plus facile avec une carrosserie composée de plusieurs petites pièces plutôt que d'un seul module", a-t-il déclaré.

Après avoir initialement envisagé le moulage sous pression pour son prochain modèle Trinity, Volkswagen a fait marche arrière, tandis que BMW n'a jamais exprimé son intérêt.

M. Ferrario a déclaré que l'industrie automobile avait tendance à être conservatrice et que personne n'aimait bouleverser les processus établis, mais il a rejeté l'idée que le moulage sous pression représentait un risque pour les emplois chez les constructeurs automobiles, notant que la fabrication des carrosseries était déjà hautement automatisée.

"Le véritable problème sera celui des entreprises qui fournissent ces petites pièces remplacées par nos modules", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,9272 euros)