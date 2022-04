Gilbert Gottfried, comédien qui repousse les limites, décédé à 67 ans

Gilbert Gottfried, ancien membre de la distribution de l'émission "Saturday Night Live" de NBC et voix d'un perroquet sarcastique dans le film d'animation de Disney "Aladdin", a souffert d'une longue maladie non spécifiée, selon le communiqué de la famille.

"En plus d'être la voix la plus emblématique de la comédie, Gilbert était un merveilleux mari, frère, ami et père de ses deux jeunes enfants", indique le communiqué. "Bien qu'aujourd'hui soit un jour triste pour nous tous, veuillez continuer à rire aussi fort que possible en l'honneur de Gilbert."

Né à Brooklyn, et ayant gravi les échelons de la scène stand-up de New York, Gilbert Gottfried était connu pour ses comédies osées qui faisaient frémir certaines personnes.

Deux semaines après les attentats de New York et de Washington qui ont tué près de 3 000 personnes en 2001, Gottfried a plaisanté à ce sujet lors d'un roast du fondateur de Playboy, Hugh Hefner, en disant qu'il ne pouvait pas réserver un vol direct de New York à la Californie.

"Ils ont dit qu'ils devaient d'abord s'arrêter à l'Empire State Building", a dit Gottfried, suscitant des rires et des gémissements de "trop tôt".

Réfléchissant à ce moment plus tard, Gottfried a déclaré lors d'une interview télévisée : "C'est comme ça que mon esprit fonctionne. Je voulais essentiellement aborder l'éléphant dans la pièce".

Ce style d'humour lui a également coûté un rôle lucratif de canard Aflac dans des publicités télévisées pour l'assureur, qui a rompu ses liens avec Gottfried après avoir fait une série de blagues sur Twitter au sujet du tremblement de terre et du tsunami de 2011 qui ont tué 18 000 personnes au Japon.

"J'aime aller là où il y a une zone d'ombre. Vous ne savez jamais par quoi les gens choisiront de s'offenser", a déclaré Gottfried au New York Times en 2013.

Les hommages ont afflué de la part d'autres acteurs comiques.

Seth MacFarlane, créateur de la série animée "Family Guy" et réalisateur du film comique "Un million de façons de mourir dans l'Ouest", a déclaré que la parodie scandaleuse de Gottfried du discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln dans ce film l'a fait rire si fort sur le plateau que "je pouvais à peine faire mon travail".

"Un comique tout à fait original, et un gars tout aussi gentil et humble en coulisses", a déclaré MacFarlane sur Twitter. "Il va nous manquer".

Jason Alexander, qui a joué le rôle de George dans la comédie télévisée "Seinfeld", a déclaré sur Twitter : "Gilbert Gottfried m'a fait rire à des moments où le rire ne venait pas facilement. Quel cadeau !"

L'un des rôles les plus connus de Gottfried au cinéma est celui de la voix de Iago, le perroquet parlant, fort en gueule et sarcastique, du méchant Jafar dans le film d'animation à succès de Disney "Aladdin" en 1992.

Il a également atteint ce qui serait normalement considéré comme l'apogée pour les acteurs comiques américains en étant nommé au casting de "Saturday Night Live" en 1980, mais la nouvelle distribution a été mal accueillie, ayant remplacé des acteurs très populaires tels que John Belushi, Gilda Radner et Bill Murray.

Gottfried a déclaré qu'il ne pouvait pas profiter de l'expérience, disant à l'intervieweur Joe Rogan l'année dernière qu'il se sentait comme un "agneau sacrifié".

"Vous ne voulez pas être le remplaçant", a déclaré Gottfried. "Vous voulez être le remplaçant du remplaçant".