Gilead déboursera 5,1 mds de dollars pour augmenter sa participation dans Galapagos

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique américain Gilead Sciences déboursera 5,1 milliards de dollars pour augmenter sa participation dans Galapagos et obtenir des droits hors d'Europe pour les traitements en développement de la société belge de biotechnologies. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste partenariat entre les deux groupes dans la recherche, visant à renforcer leur croissance.

Selon les termes de l'accord, annoncé dimanche, Gilead versera 3,95 milliards de dollars à Galapagos. Le laboratoire pharmaceutique américain investira également 1,1 milliard de dollars (976 millions d'euros), soit 140,59 euros par action, pour porter sa participation dans Galapagos de 12,3% à 22%. Ce montant représente une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré sur 30 jours de l'action Galapagos, qui est cotée à Amsterdam et au Nasdaq. La capitalisation boursière de l'entreprise belge est d'environ 7,9 milliards de dollars.

Si les actionnaires de Galapagos donnent leur feu vert à la transaction, Gilead pourrait à terme porter sa participation à 29,9%. Gilead obtiendra deux sièges au conseil d'administration de Galapagos dans le cadre de l'accord, rapporté précédemment par le Wall Street Journal.

Gilead, qui cherchait de nouveaux produits pour redynamiser la croissance de ses ventes, s'assure l'accès pendant dix ans à l'un des portefeuilles de produits en développement les plus prometteurs mais aussi les plus risqués du secteur. Galapagos a six composés en phase d'études sur des humains, y compris des traitements potentiels de maladies telles que l'arthrose du genou et la fibrose pulmonaire, qui représentent des marchés de plusieurs milliards de dollars.

La biotech belge reçoit de son côté une importante injection de fonds pour faire avancer ses recherches. L'accord pourrait également permettre à Galapagos de rester indépendant puisque Gilead acceptera de ne pas faire d'offre pour plus de 29,9% de la société pendant la durée de l'accord, et d'autres acquéreurs potentiels seraient probablement découragés par l'implication de Gilead dans la société.

Les deux entreprises travaillent en partenariat depuis plus de trois ans sur le développement d'un médicament contre la polyarthrite rhumatoïde. Elles prévoient de demander l'autorisation de commercialiser ce médicament, le filgotinib, d'ici à la fin de l'année. Dans le cadre de leur collaboration, Galapagos obtiendra des droits commerciaux élargis en Europe pour ce médicament dont les ventes pourraient être importantes, selon les analystes.

-Jonathan D. Rockoff et Cara Lombardo, The Wall Street Journal

(Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire