Gilets jaunes-Des sociétés de journalistes dénoncent les violences

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Les plus grandes sociétés et associations de journalistes françaises ont dénoncé mardi les violences exercées contre des membre de leur profession lors de manifestations des "Gilets jaunes" depuis plusieurs semaines.

"Des journalistes sont empêchés d'exercer, insultés, malmenés physiquement, voire blessés, par des manifestants et/ou des policiers. Des journaux font face à des intimidations et à des blocages de parution. Sur les réseaux sociaux, les invectives sont légion", écrivent-elles dans un communiqué commun titré "la presse ne doit pas être un bouc émissaire".

Les auteurs soulignent que "la presse n'est pas exempte de reproches" et que les journalistes "sont les premiers à s'interroger (...) sur la manière la plus juste et la plus honnête de couvrir l'actualité" mais qu'aucun désaccord ne peut justifier ces violences.

"Empêcher les journalistes de faire leur travail, c'est empêcher les citoyens d'être informés, c'est tout simplement menacer la démocratie", ajoutent-ils. (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)