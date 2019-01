Gilets jaunes-Engouement pour la prime d'activité élargie

PARIS, 9 janvier (Reuters) - Les Caisses d'allocations familiales (CAF) ont reçu 120.000 demandes de prime d'activité depuis le début de l'année, soit environ six fois plus qu'à la même période de 2018, ont annoncé mercredi les pouvoirs publics qui visent à terme un million de nouveaux allocataires.

La prime d'activité, une prestation sociale destinée à compléter les revenus proches du smic de ceux qui travaillent, a été revalorisée et élargie à un plus grand nombre de bénéficiaires dans le cadre des mesures d'urgence annoncées par Emmanuel Macron pour répondre aux demandes d'augmentation du pouvoir d'achat des "Gilets jaunes".

"Nous avons entendu ce qui s'est passé ces dernières semaines dans la rue. Nous faisons bien la part des choses entre les personnes qui se battent pour leurs fins de mois, (...) et celles qui se battent contre la République", a dit Christelle Dubos, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé qui inaugurait une CAF rénovée à Paris.

Les bénéficiaires potentiels de cette prime "Gilets jaunes" se sont rués sur le simulateur rénové mis en ligne dès le 1er janvier par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).

"Sur ces 120.000 demandes arrêtées au 7 janvier, nous en avons traité, c'est-à-dire accepté, 73.000", a indiqué le directeur général de la Cnaf, Vincent Mazauric. A comparer, dit-il, à 2.500 demandes quotidiennes reçues en moyenne entre janvier et novembre 2018.

"Depuis le 1er janvier, nous avons 73.000 demandes traitées en plus, ce qui fait six fois plus par rapport à la même période de l'année dernière", a déclaré Christelle Dubos.

A terme, le gouvernement vise un million de nouveaux bénéficiaires de la prime d'activité, a-elle ajouté. "Un million c'est le potentiel", a-t-elle dit. Quelque 2,8 millions de foyers perçoivent actuellement la prime d'activité. (Danielle Rouquié, édité par Yves Clarisse)