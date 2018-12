Actualités : Economie / Forex

PARIS, 3 décembre (Reuters) - Le gouvernement se prépare à de nouvelles manifestations de "Gilets jaunes" qui pourraient être plus violentes que celles du 1er décembre à Paris et ailleurs en France, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat Laurent Nunez.

La mobilisation s'est émoussée depuis la première journée de mobilisation, le 17 novembre, mais elle a parallèlement donné lieu à des violences croissantes, selon le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait sur RTL.

Des appels à descendre à nouveau dans la rue samedi prochain sont apparus sur Facebook mais, selon Laurent Nunez, ceux-ci "sont encore assez disparates".

"Nous n'y voyons pas encore clair là-dessus mais, forcément, nous nous préparons à faire face à une manifestation qui pourrait être plus violente", a ajouté l'ex-patron du Renseignement intérieur, qui seconde Christophe Castaner dans la gestion sécuritaire de la crise.

Selon lui, la dernière journée de mobilisation a viré à l'"attaque contre la République", ce qui "doit appeler une véritable union nationale".

Les chiffres de samedi dernier témoignent du chaos, à Paris et dans d'autres villes de France, comme Marseille, Bordeaux, le Puy-en-Velay et Charleville-Mézières : 263 personnes ont été blessés, dont 133 dans la capitale, et les forces de l'ordre ont placé 630 manifestants en garde à vue, dont 378 à Paris.

Selon Laurent Nunez, les "profils traditionnellement à risque", militants d'ultra droite et d'ultra gauche, sont "en nombre assez minoritaire" parmi les personnes interpellées.

"On a une majorité de personnes de province, qui étaient venues pour cette manifestation (à Paris-NDLR) et qui se sont transformées en casseurs", a-t-il précisé.

Le gouvernement a également entamé le volet politique de sa riposte, avec des consultations de tous les dirigeants politiques de premier plan autour du Premier ministre, Edouard Philippe, ce lundi à Matignon. (Simon Carraud, édité par Marine Pennetier)