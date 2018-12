Gilets jaunes-La réunion des managers publics reportée début 2019

PARIS, 10 décembre (Reuters) - La réunion des managers publics prévue mercredi dans le cadre des travaux de réforme de l'action publique a été reportée début 2019 en raison de la crise des "Gilets jaunes", a-t-on appris lundi auprès de l'Elysée.

"Dans les circonstances actuelles, l'objectif est que chacun reste mobilisé dans son territoire", a-t-on expliqué.

Emmanuel Macron et le Premier ministre, Edouard Philippe, devaient rencontrer à cette occasion quelque 1.800 managers publics, dont les préfets et directeurs d'administrations.

L'exécutif a confirmé en octobre sa volonté d'accroître la mobilité au sein des fonctions publiques, à travers notamment un projet de loi au premier semestre 2019, tout en réformant l'organisation de l'Etat et les services publics.

Ce train de réformes doit permettre de supprimer 50.000 postes dans la fonction publique de l'Etat sur la durée du quinquennat et générer d'importantes économies budgétaires.

L'exécutif veut élargir les possibilités de recrutement sous contrat, favoriser les changements de postes, y compris d'une fonction publique à l'autre (Etat, hôpital et territoriale), et lancer des plans de départs volontaires.

Les managers publics doivent quant à eux disposer de plus de liberté, avec notamment un allègement des contrôles a priori, une chaîne de la dépense plus efficace, une procédure et des documents budgétaires recentrés sur l’essentiel. (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)