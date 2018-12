Actualités : Economie / Forex

PARIS, 9 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron fera des "annonces importantes" pour répondre au mouvement des "Gilets jaunes", dont les problèmes ne seront cependant pas tous réglés "d'un coup de baguette magique", a déclaré dimanche le porte-parole du gouvernement.

Au lendemain d'un quatrième samedi de manifestations en France, parfois violentes, liées à ce mouvement de protestation déclenché par les hausses de taxe sur les carburants, l'heure est désormais de nouveau à une réponse politique.

Le chef de l'Etat s'exprimera "au début de la semaine", dit-on à la présidence de la République.

"Il faut à la fois répondre à la colère du moment, et on l'a entendue et on l'a comprise, avec des mesures fortes, et aussi ne jamais abandonner le temps long", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à LCI.

"Le président de la République évidemment va faire des annonces importantes", a-t-il ajouté.

Mais le temps de concertation qui suivra sera aussi important parce que même si les mesures annoncées par Emmanuel Macron "sont fortes, tous les problèmes qu'ont les personnes qui sincèrement ont enfilé un gilet jaune ne seront pas réglés d'un coup de baguette magique", a insisté le porte-parole. (Emmanuel Jarry)