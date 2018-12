Actualités : Economie / Forex

(Actualisé avec confirmation de l'Elysée)

PARIS/BELGRADE, 3 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron a décidé de reporter sa visite en Serbie prévue mercredi et jeudi compte tenu de la "mobilisation actuelle" et des violences qui ont entaché la manifestation des "Gilets jaunes" samedi à Paris, ont annoncé lundi les présidences française et serbe.

"Dans le contexte de la mobilisation actuelle et compte tenu des incidents qui ont émaillé les dernières manifestations, le président de la République a décidé d'aménager son agenda et de reporter notamment son voyage officiel en Serbie", a-t-on indiqué à l'Elysée.

"Profondément attaché à la relation qui unit nos deux pays et à nos liens profonds scellés pendant la Première Guerre mondiale, le chef de l’Etat s’est entretenu en fin d’après-midi" avec son homologue Aleksandar Vucic, a-t-on ajouté. "Il a été décidé par les deux présidents que ce déplacement serait reprogrammé dans les meilleurs délais".

Quelques minutes plus tôt, le président serbe Aleksandar Vucic avait indiqué à des journalistes à Belgrade que le président français avait "demandé à reporter de plusieurs semaines" sa visite "compte tenu de la situation dans son pays".

Emmanuel Macron est confronté depuis deux semaines à un mouvement de protestation mené par des "Gilets jaunes" qui a été entaché samedi par des violences sans précédent à Paris et conduit le chef de l'Etat à tenir une réunion de crise à l'Elysée dimanche.

Le président devait se rendre en Serbie mercredi après le conseil des ministres pour un entretien bilatéral avec Aleksandar Vucic avant de rendre hommage, jeudi, aux défenseurs de Belgrade à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. (Marine Pennetier à Paris et Ivana Sekularac à Belgrade, édité par Yves Clarisse)