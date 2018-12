PARIS, 22 décembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a appelé samedi soir à l'arrêt des manifestations des "Gilets jaunes", estimant que la mobilisation était désormais cantonnée aux membres "les plus violents" du mouvement.

"On a 39.000 participants au niveau national, ce qui est très faible, et 2.000 à Paris, ce qui n'est rien du tout (...) donc on voit que c'est un mouvement qui va décroissant", a déclaré Laurent Nunez samedi soir sur BFMTV, à l'issue de la sixième journée de mobilisation des "Gilets jaunes".

Evoquant un total de "220 interpellations, 81 gardes à vue" sur le territoire national, il a estimé que le mouvement "ne réunit plus que les personnes qui sont les plus violentes". "On a affaire à des séditieux, des factieux, qui sont des casseurs extrêmement violents", a-t-il poursuivi.

Même si les événements n'ont pas dégénéré et que la situation a été maîtrisée, le secrétaire d'Etat a fait état de "beaucoup de tentatives d'intrusion dans des lieux institutionnels en province, des mairies, des préfectures" et dénoncé les manifestants qui "errent dans Paris pour s'en prendre aux institutions, aux forces de l'ordre".

"Maintenant il faut que ça s'arrête" et "il faut que la raison l'emporte", a plaidé Laurent Nunez en précisant que "la parole revendicative" pourrait s'exprimer dans le cadre "du grand débat national qui va s'ouvrir".

(Myriam Rivet, édité par Eric Faye)