"Gilets jaunes"-Philippe annoncera des mesures lundi contre les violences

PARIS, 17 mars (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe présentera lundi des propositions pour modifier les règles qui régissent l'engagement des forces de l'ordre dans les manifestations, ont annoncé dimanche ses services au lendemain des violences commises lors de la 18e journée de mobilisation des "Gilets jaunes" à Paris.

Une réunion s'est tenue en urgence dimanche après-midi à Matignon autour du Premier ministre Edouard Philippe, en présence de la ministre de la Justice Nicole Belloubet, du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de son secrétaire d’Etat Laurent Nunez.

Les violences et les incidents de samedi ont abouti à 200 gardes à vue à Paris et causé des dégâts matériels importants aux Champs-Elysées, l'artère commerciale la plus célèbre de la capitale française.

Une soixantaine de manifestants ont été blessés ainsi que 29 membres des forces de l'ordre, a précisé la préfecture de police de la capitale.

"L’analyse des événements d’hier a mis en évidence des insuffisances (...) qui n’ont pas permis de contenir les violences et de prévenir les agissements des casseurs", indique un communiqué de Matignon.

"Afin de tirer toutes les conséquences de ces dysfonctionnements, le Premier ministre présentera demain au président de la République les mesures d’adaptation nécessaires de la doctrine d’emploi des forces de l’ordre, ainsi que les décisions permettant de s’assurer à tout moment de la fermeté de son exécution", ajoute le communiqué.

Les mesures seront rendues publiques "rapidement", indique Matignon sans autre précision. (Jean-Baptiste Vey avec Danielle Rouquié)