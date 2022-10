Giorgia Meloni désignée présidente du Conseil en Italie

ROME (Reuters) - La dirigeante d'extrême droite Giorgia Meloni a accepté de former le nouveau gouvernement, a déclaré vendredi un responsable de la présidence, une décision qui fera d'elle la première femme présidente du Conseil italien.

"Giorgia Meloni a accepté le mandat et a soumis la liste de ses ministres", a déclaré le responsable de la présidence, Ugo Zampetti, après l'entretien au palais du Quirinal.

Le gouvernement de coalition constitué par le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi prêtera serment samedi matin et se soumettra la semaine prochaine au vote de confiance des deux chambres du Parlement.

Les noms des futurs membres du gouvernement ont été dévoilés, et c'est finalement Giancarlo Giorgetti, le dirigeant de la Ligue, qui a été nommé au poste clé de ministre de l'Economie.

Giorgia Meloni avait rencontré des difficultés pour pourvoir ce poste, considéré à la fois comme le plus important et le plus difficile du gouvernement, plusieurs candidats potentiels ayant rejeté ses propositions.

Antonio Tajani, ex-président du Parlement européen et membre de Forza Italia, devient ministre des Affaires étrangères, Matteo Piantedosi (sans étiquette) s'est vu attribuer le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense est revenu à Guido Crosetto, l'un des fondateurs de Fratelli d'Italia.

Le parti Fratelli d'Italia (post-fasciste) est arrivé en tête des législatives du 25 septembre dernier, devant ses partenaires de coalition, mais des tensions sont déjà apparues ces dernières semaines entre les trois partenaires.

Le nouveau gouvernement italien va prendre ses fonctions dans un contexte économique et international tendu, marqué par la flambée des prix de l'énergie et la guerre en Ukraine, tandis que la troisième économie de la zone euro est au bord de la récession.

Giorgia Meloni, 45 ans, devrait prononcer son discours de politique générale la semaine prochaine devant les deux chambres du Parlement, où son gouvernement devra remporter des votes de confiance avant que sa coalition gouvernementale puisse formellement commencer à travailler.

