Les avocats de Rudy Giuliani ont demandé vendredi à un juge des faillites américain l'autorisation de contester un verdict de diffamation de 148 millions de dollars rendu par deux anciens agents électoraux de Géorgie qu'il a faussement accusés de fraude après la défaite de l'ancien président républicain Donald Trump aux élections de 2020.

Gary Fischoff, l'un des avocats de l'ancien président Trump, a déclaré au juge des faillites Sean Lane, lors d'une audience à White Plains (New York), que M. Giuliani ne pouvait pas payer le verdict de 148 millions de dollars, et qu'il lui restait encore moins de quoi payer les autres personnes qui l'avaient poursuivi en justice.

Selon M. Fischoff, M. Giuliani, qui a déposé son bilan en décembre, possède peu d'actifs, à l'exception de quelques biens immobiliers, et ne tire que des revenus limités de son podcast et de son émission de radio.

"Il est actuellement suspendu de l'exercice de la profession d'avocat et ne peut donc pas gagner d'argent en tant qu'avocat", a déclaré M. Fischoff. "Il n'y a pas de pot d'or au bout de l'arc-en-ciel, et le débiteur va donner des informations complètes.

Le dépôt de bilan de M. Giuliani a eu lieu le 21 décembre, quelques jours seulement après que l'ancien maire de New York a été condamné à verser 148 millions de dollars à Wandrea "Shaye" Moss et à sa mère, Ruby Freeman, qui avaient fait l'objet d'un déluge de menaces après que M. Giuliani eut faussement prétendu qu'elles s'étaient livrées à des fraudes électorales.

Ce dépôt met automatiquement fin aux poursuites engagées contre Giuliani, y compris les tentatives de recouvrement du jugement et d'autres procès en diffamation liés aux élections.

Outre le verdict de diffamation, M. Giuliani, surnommé le "maire de l'Amérique" pour avoir dirigé New York après les attentats du 11 septembre 2001, doit faire face à une multitude de dettes découlant de son travail antérieur en tant qu'avocat personnel de M. Trump.

M. Giuliani a demandé au tribunal des faillites une réouverture limitée du procès des travailleurs électoraux pour lui permettre de contester le verdict, en faisant valoir que l'interdiction de poursuivre les litiges prévue par la loi américaine sur les faillites est destinée à protéger les débiteurs comme lui.

Les avocats de Moss et Freeman se sont opposés à la demande de Giuliani, arguant qu'il essaie de jouer sur les deux tableaux en utilisant la faillite pour mettre fin à leurs efforts de recouvrement tout en continuant à attaquer le jugement qu'ils ont obtenu devant le tribunal fédéral de Washington, D.C.

Moss et Freeman ont également fait valoir que la faillite de Giuliani ne devrait pas lui permettre d'esquiver l'argent qu'il leur doit, car les juges ont statué que les pénalités pour diffamation ne peuvent pas être libérées en cas de faillite si le débiteur s'est engagé dans une conduite "délibérée et malveillante".

Les principaux créanciers de Giuliani sont des personnes qui l'ont poursuivi en justice, notamment Moss et Freeman, le fils du président démocrate Joe Biden, Hunter Biden, une ancienne employée, Noelle Dunphy, et la société de machines à voter Smartmatic.

Aucun des autres procès n'a encore abouti à un verdict. M. Fischoff a déclaré que la décision de Freeman et Moss "submergerait" M. Giuliani et l'empêcherait de payer quoi que ce soit à d'autres créanciers.

Les autres dettes de M. Giuliani comprennent environ un million de dollars de taxes fédérales et d'État, et 1,4 million de dollars de frais juridiques impayés liés à son travail en tant qu'avocat personnel de M. Trump.

M. Giuliani est également accusé de subversion électorale en Géorgie, au même titre que M. Trump et plus d'une douzaine d'autres coaccusés. Il a plaidé non coupable.

Sa licence d'avocat a été suspendue à New York et il risque d'être radié à Washington.