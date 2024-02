L'ex-avocat de Donald Trump, Rudolph Giuliani, a obtenu lundi l'accord d'un juge des faillites américain pour contester un verdict de diffamation de 148 millions de dollars rendu par deux anciens agents électoraux de Géorgie, après avoir montré qu'il ne dépenserait pas son propre argent pour le faire.

Le juge des faillites Sean Lane a rendu une ordonnance autorisant M. Giuliani à demander un nouveau procès et à contester le montant des dommages et intérêts accordés à Wandrea "Shaye" Moss et à sa mère, Ruby Freeman, que M. Giuliani avait faussement accusées de fraude après la défaite de l'ancien président républicain Donald Trump aux élections de 2020.

M. Lane a interdit à M. Giuliani de dépenser ses propres fonds pour la poursuite du procès en diffamation en Géorgie, obligeant l'ancien maire à payer ses avocats avec les dons reçus par deux fonds de défense juridique.

M. Lane a fait part de ses intentions lors d'une audience au tribunal le mois dernier, mais il a déclaré que M. Giuliani devait d'abord fournir davantage d'informations sur ses donateurs.

Vendredi, Giuliani a déposé des documents supplémentaires au tribunal, qui mentionnent Elizabeth Ailes, la veuve de l'ancien PDG de Fox News, Roger Ailes, parmi les donateurs.

M. Lane avait déjà exprimé sa crainte qu'une bataille judiciaire coûteuse n'épuise les ressources de M. Giuliani et ne l'empêche de payer M. Moss, M. Freeman ou toute autre personne ayant intenté une action en justice contre M. Giuliani.

Parmi les créanciers de Giuliani figurent Hunter Biden, qui a poursuivi Giuliani pour violation de sa vie privée en raison de données prétendument extraites de son ordinateur portable, l'ancienne employée Noelle Dunphy, qui a accusé Giuliani d'agression sexuelle et de vol de salaire, ainsi que les sociétés de machines à voter Dominion et Smartmatic, qui ont poursuivi Giuliani pour diffamation. Giuliani a nié ces allégations.

L'ordonnance de M. Lane permet à M. Giuliani de contester le montant du verdict rendu en Géorgie, mais pas de faire appel. Si M. Giuliani décide de faire appel du jugement de diffamation rendu en Géorgie, il devra retourner devant le tribunal des faillites pour obtenir une nouvelle approbation.

M. Giuliani s'est placé sous la protection du chapitre 11 en décembre, quelques jours seulement après que le jugement ait été rendu dans l'affaire de diffamation des agents électoraux de Géorgie.