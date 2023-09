Rudy Giuliani fait l'objet d'une action en justice selon laquelle l'ancien maire de New York doit à un cabinet d'avocats près de 1,4 million de dollars de frais juridiques impayés liés à son travail d'avocat personnel de Donald Trump.

Le cabinet d'avocats new-yorkais Davidoff Hutcher & Citron a déclaré que Giuliani n'avait payé que 214 000 dollars sur près de 1,6 million de dollars de frais juridiques et d'honoraires qu'il a accumulés entre novembre 2019 et juillet 2023, selon une plainte déposée lundi devant le tribunal de l'État de New York.

Robert Costello, associé du cabinet, a représenté Giuliani dans des enquêtes menées par des procureurs fédéraux et d'État sur les tentatives de Trump de renverser l'élection présidentielle de 2020, une enquête sur les activités commerciales et politiques de Giuliani en Ukraine et l'enquête d'un groupe d'experts de la Chambre des représentants des États-Unis sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, selon la plainte.

Le cabinet a également aidé à coordonner la défense de Giuliani dans divers procès civils et procédures disciplinaires, selon la plainte.

M. Giuliani a déclaré dans un communiqué que la facture du cabinet d'avocats "dépasse de loin tout ce qui s'apparente à des honoraires légitimes".

"Je ne peux pas exprimer à quel point je suis personnellement blessé par ce qu'a fait Bob Costello", a-t-il déclaré.

M. Giuliani est confronté à des difficultés juridiques croissantes depuis qu'il a contribué à la tentative de M. Trump de renverser l'élection de 2020 en invoquant des fraudes électorales discréditées.

Le mois dernier, il a été inculpé avec M. Trump et 17 autres personnes dans le cadre d'une vaste affaire de racket intentée par des procureurs de Géorgie. Costello ne fait pas partie de l'équipe de défense de Giuliani dans cette affaire. Giuliani a plaidé non coupable.

Il figure également sur la liste des co-conspirateurs non inculpés dans un acte d'accusation fédéral déposé par le conseiller spécial Jack Smith, qui accuse M. Trump d'avoir conspiré en vue de fausser les résultats de l'élection de 2020.

Selon les médias, M. Giuliani a eu du mal à payer ses factures d'avocat, qui ne cessent d'augmenter. M. Trump, le favori pour l'investiture républicaine en 2024, a organisé ce mois-ci une collecte de fonds dans son club de golf du New Jersey pour aider M. Giuliani à couvrir ses frais de justice.

La plainte de Giuliani demande le paiement des intérêts sur les frais de justice impayés et des fonds pour couvrir le coût du travail des avocats dans le cadre du procès.