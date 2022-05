Glass Lewis exhorte les actionnaires de Kohl's à soutenir les directeurs de la direction -rapport

Glass Lewis a déclaré que la société a pris des mesures significatives pour stimuler les ventes et la rentabilité et que la performance de ses actions a été raisonnablement conforme à celle des pairs de l'industrie et a conclu qu'il n'est pas logique pour les investisseurs de soutenir la liste des dissidents. Macellum a proposé 10 candidats au poste d'administrateur.

"Nous ne sommes pas convaincus que la liste des candidats du dissident représenterait une amélioration marquée" par rapport aux administrateurs de la société, indique le rapport, qui a été vu par Reuters.