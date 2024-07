Le cabinet de conseil Glass Lewis recommande aux actionnaires de Masimo d'élire les deux candidats proposés par l'investisseur activiste Politan au conseil d'administration de cinq membres du fabricant d'appareils médicaux, selon un rapport examiné par Reuters.

"Nous pensons que les investisseurs devraient approuver l'élection de (William) Jellison et (Darlene) Solomon à ce stade", indique le rapport, affirmant que le conseil d'administration actuel est responsable des échecs de l'entreprise, y compris de la chute du cours de l'action.

"Le conseil d'administration actuel reste obstinément attaché aux anciennes méthodes de contrôle qui ont constamment permis et amplifié une architecture de gouvernance médiocre, des ratés opérationnels importants, des excursions stratégiques sans rendement, une responsabilité apparemment de minimis et, en fin de compte, un engagement laxiste à reconnaître et à traiter les dommages profonds causés à la valeur actionnariale", a déclaré le rapport.

C'est la deuxième fois en deux ans que Politan propose des candidats au conseil d'administration. L'année dernière, les actionnaires ont élu les deux administrateurs qu'il avait proposés, dont le fondateur de la société, le gestionnaire de fonds spéculatifs Quentin Koffey.

Le cours de l'action Masimo a chuté de 24 % au cours des 52 dernières semaines.

Glass Lewis et son grand rival Institutional Shareholder Services influencent, par leurs recommandations, la manière dont les investisseurs votent sur des questions cruciales telles que les fusions proposées et la composition du conseil d'administration. ISS n'a pas encore publié son rapport sur Masimo.

Les actionnaires voteront le 25 juillet, à moins que les deux parties ne trouvent un compromis avant.