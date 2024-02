Glass Lewis, l'un des principaux conseillers en matière de gouvernance, a fait part de ses préoccupations concernant un projet de loi italien visant à réformer les marchés de capitaux du pays et comprenant des mesures qui renforcent l'influence des principaux investisseurs des sociétés cotées en bourse.

Les commentaires de Glass Lewis font écho à ceux des représentants de grands fonds d'investissement étrangers et de l'industrie financière italienne qui ont critiqué le projet de loi, estimant qu'il pourrait se retourner contre eux et décourager les investissements étrangers.

L'objectif de la proposition du gouvernement est de rendre la cotation en bourse plus attrayante pour les entreprises et de tenter d'endiguer la fuite constante des sociétés qui ont abandonné la bourse de Milan et parfois même l'Italie en tant que domicile professionnel.

En vertu de la législation proposée, que la chambre haute du parlement italien approuvera définitivement cette semaine, les sociétés cotées en bourse peuvent émettre des actions qui multiplient par dix les droits de vote des investisseurs de longue date.

Nous restons préoccupés par la poursuite du désalignement du principe "une action, une voix", a déclaré Glass Lewis dans un billet de blog, tout en admettant que des droits de vote supplémentaires pourraient conduire à une structure d'actionnariat plus stable.

Le conseiller en vote par procuration a également exprimé des réserves sur un autre élément clé du projet de loi, qui donne aux investisseurs un droit de regard plus important sur les conditions dans lesquelles le conseil d'administration sortant d'une société présente une liste de candidats pour le prochain mandat.

En vertu du projet de loi, la liste du conseil sortant devra être approuvée par au moins deux tiers des administrateurs, ce qui, selon les critiques, pourrait donner aux actionnaires minoritaires un droit de veto.

La législation prévoit également un deuxième vote sur les candidats individuels une fois que la liste du conseil d'administration est approuvée, ce qui, selon les investisseurs professionnels, est une complication inutile.

"Les procédures incluses dans la proposition de loi semblent compliquer davantage le vote pour les investisseurs", selon Glass Lewis.

"Par exemple, il n'est pas clair comment les cartes de vote par procuration seront structurées pour permettre le vote individuel supplémentaire envisagé sur les candidats du conseil d'administration si leur liste reçoit la majorité des votes. (Reportage d'Elvira Pollina et Giuseppe Fonte ; Rédaction de Valentina Za et Andrea Ricci)