La société de logistique Access World a été mise en vente par ses nouveaux propriétaires, Global Capital Merchants (GCM), moins de deux ans après l'avoir achetée à Glencore, mais sans payer l'intégralité du montant convenu, selon trois sources au fait de l'affaire.

Les trois sources, qui ne peuvent être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler à la presse, ont déclaré que GCM n'avait payé que 40 millions de dollars à Glencore. Deux d'entre elles ont déclaré que Glencore avait contacté d'autres sociétés d'entreposage et de logistique pour évaluer leur intérêt pour l'acquisition d'Access World.

Access World, qui était autrefois l'une des plus grandes entreprises mondiales d'entreposage de métaux, a été rachetée en 2010 par le négociant en matières premières et le mineur Glencore, puis vendue en décembre 2022 dans le cadre d'un retrait plus large des actifs jugés non essentiels.

Access World n'a pas répondu aux demandes de commentaires par courriel et par téléphone et Glencore s'est refusé à tout commentaire.

Glencore, société cotée à Londres, a vendu la société d'entreposage pour 180 millions de dollars à GCM, société constituée dans les îles Vierges britanniques.

Dans son rapport annuel pour 2023, Glencore a déclaré que 40 millions de dollars avaient été reçus en décembre 2022, ajoutant que 115 millions de dollars supplémentaires étaient attendus en 2023. Les comptes ne mentionnent pas le montant restant.

Les désinvestissements de Glencore comprennent également la vente d'une participation majoritaire dans le mineur péruvien Volcan Compañia Minera en mai.