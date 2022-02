Glencore met de côté 1,5 milliard de dollars pour les enquêtes et annonce un dividende de 4 milliards de dollars.

Glencore va mettre de côté 1,5 milliard de dollars pour les enquêtes sur la corruption et la manipulation du marché, qu'elle espère résoudre en 2022, tout en annonçant un versement de dividendes de 4 milliards de dollars, alors que les prix des matériaux qu'elle extrait et négocie continuent de flamber.

L'entreprise, l'un des plus grands mineurs et négociants de matières premières au monde, fait face à des enquêtes aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Brésil liées à des allégations de corruption relatives à certaines de ses opérations en République démocratique du Congo, au Venezuela et au Nigeria depuis 2018.

"Nous reconnaissons qu'il y a eu des écarts de conduite dans cette entreprise historiquement, nous avons travaillé dur pour corriger cela", a déclaré le PDG Gary Nagle aux journalistes.

Glencore fait toujours face à des enquêtes sur la corruption et les pots-de-vin menées par d'autres entités, notamment suisses et néerlandaises.

"Bien que les enquêtes suisses et néerlandaises devraient rester en suspens, nous pensons qu'avec les principales enquêtes quantifiées, cela va probablement dé-risquer l'entreprise de cet 'inconnu connu' qui a été un surplomb pour l'entreprise depuis 2018", a déclaré Tyler Broda chez RBC Capital Markets.

Dans ses résultats préliminaires pour 2021, Glencore a déclaré avoir réduit sa dette nette à 6 milliards de dollars à la fin de 2021, contre 15,8 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 83% pour atteindre un record de 21,3 milliards de dollars, contre 11,6 milliards de dollars un an plus tôt, conformément à l'estimation consensuelle de 15 analystes.

Les résultats dépassent un précédent sommet atteint en 2018, lorsque Glencore était à nouveau porté par un rallye des matières premières.

La société, qui possède plus de 150 sites d'exploitation, passe en revue quelque 27 actifs, dont 13 sont en cours de vente, a indiqué M. Nagle, alors qu'elle s'efforce de recentrer son portefeuille sur ce qu'elle appelle les "matières premières du futur".

Glencore exploite les métaux des batteries que sont le cuivre, le nickel et le cobalt, qui sont nécessaires à la transition vers les énergies propres. Sa stratégie, qui consiste à épuiser ses mines de charbon d'ici le milieu des années 2040 plutôt que de les vendre ou de les céder, est différente de celle d'autres entreprises minières diversifiées telles que BHP et Anglo American.

L'investisseur activiste Bluebell Capital Partners, qui a exhorté l'année dernière le mineur à se séparer de son activité de charbon thermique, a, dans une lettre datée du 24 janvier et rendue publique lundi, proposé une nouvelle structure pour Glencore qui permettrait à la société de conserver le contrôle de l'unité séparée.

Mardi, M. Nagle a déclaré que les actionnaires soutenaient la stratégie de l'entreprise, qui consiste plutôt à épuiser ses mines de charbon d'ici le milieu des années 2040.

"Le charbon joue un rôle important dans cette activité. Dans les discussions que j'ai eues avec les actionnaires, ils sont très favorables à notre stratégie, ils sont très favorables au charbon dans cette activité", a-t-il déclaré.

Les plus gros actionnaires de Glencore sont Qatar Holding, une unité du fonds souverain de l'État arabe du Golfe, et l'ex-PDG Ivan Glasenberg, qui détiennent ensemble 18,5 % du capital.

Les prix du charbon thermique, le combustible fossile le plus polluant, sont proches des sommets historiques atteints l'année dernière en raison des prévisions de pénurie continue. (Reportage de Clara Denina, Helen Reid, Shanima A à Bengaluru ; édition de Sriraj Kalluvila, Jason Neely et Michael Urquhart)