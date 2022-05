Glencore se prépare à payer jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour régler les enquêtes menées aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil

Le minier et géant du commerce des matières premières, dont les représentants ont comparu devant les tribunaux aux États-Unis et en Grande-Bretagne mardi, a accepté de payer 1,06 milliard de dollars aux États-Unis et au Brésil. Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que le règlement final mondial, y compris une future amende en Grande-Bretagne, ne dépasse pas le montant de 1,5 milliard de dollars qu'il avait mis de côté en février pour les enquêtes relatives aux opérations en République démocratique du Congo, au Nigeria et au Venezuela.

"Glencore a résolu les enquêtes précédemment divulguées par les autorités des États-Unis, du Royaume-Uni et du Brésil sur les activités passées de certaines entreprises du groupe liées à la corruption", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Toute résolution finale mettrait fin à une enquête pluriannuelle des gouvernements américain et britannique qui a poursuivi la multinationale basée en Suisse, qui fait toujours l'objet d'enquêtes sur la corruption et les pots-de-vin par d'autres entités, y compris les autorités suisses et néerlandaises.

Le Serious Fraud Office (SFO) britannique, qui a ouvert une enquête sur la corruption en 2019 sous le nom de code Opération Azoth, a déclaré mardi avoir mis au jour "des pots-de-vin et de la corruption motivés par le profit" à travers des opérations pétrolières au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Soudan du Sud.

Glencore Energy (UK) Ltd, qui a indiqué qu'elle plaiderait coupable à tous les chefs d'accusation lors d'une audience à la Westminster Magistrates' Court de Londres, sera condamnée le 21 juin.

Le SFO, qui a déclaré avoir travaillé en parallèle avec le ministère américain de la Justice et avec les procureurs néerlandais et suisses, a allégué que des agents et employés de Glencore ont versé des pots-de-vin d'une valeur de plus de 25 millions de dollars pour obtenir un accès préférentiel au pétrole, avec l'approbation de la société.

"Cette importante enquête, que le Serious Fraud Office a portée devant les tribunaux en moins de trois ans, est le résultat de notre expertise, de notre ténacité et de la force de notre partenariat avec les États-Unis et d'autres juridictions", a déclaré Lisa Osofsky, directrice du SFO.

Spotlight on Corruption, un groupe de pression, s'est félicité des accusations mais a déclaré qu'il était essentiel que les responsables des actes répréhensibles, y compris les cadres supérieurs et la société mère, soient tenus de rendre des comptes.

"Il est également essentiel que les 1,5 milliard de dollars que Glencore a mis de côté pour régler les enquêtes comprennent une compensation pour les victimes de leur corruption présumée en Afrique occidentale", a-t-il déclaré.