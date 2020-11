Globus: Heike Bergamini nommée responsable de la conception des magasins

Zurich (awp) - Le groupe des grands magasins Globus a nommé Heike Bergamini responsable de la conception de ses boutiques hauts de gamme. L'architecte, forte de ses 13 années d'expérience, devra atteindre les objectifs stratégiques des 10 magasins du groupe, dans le cadre du plan d'investissement de 300 millions de francs suisses décidé par la direction.

La décoratrice d'intérieur d'origine italienne, auparavant responsable de la conception chez le britannique Selfridges&Co, aura pour mission de développer les projets de conversion et d'extension des dix magasins Globus.

La première étape de ce plan d'investissement de 300 millions de francs suisses s'attaquera dans un premier temps au magasin phare de Zurich au printemps prochain. Puis viendront ceux de Genève et de Bâle, d'après un communiqué publié mercredi.

"Mon objectif est clairement de placer l'icône suisse, dont la tradition remonte à près de 130 ans, avec toute l'équipe, dans une position favorable pour l'avenir" a expliqué Mme Bergamini.

Celle qui a collaboré avec "les architectes et designers les plus renommés" et avec de prestigieuses maisons comme Louis Vuitton, Céline ou Balenciaga, sera la représentante de l'entreprise auprès de tous les prestataires et partenaires externes.

