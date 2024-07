Zurich (awp) - Après l'insolvabilité du groupe autrichien Signa, les parts de Globus seront bientôt vendues. Selon la Sonntagszeitung, le copropriétaire thaïlandais Central Group fera bientôt une offre pour le magasin Globus de la Schweizergasse à Zurich.

Ce bâtiment principal du groupe de grands magasins est proche de la Bahnhofstrasse et suscite l'intérêt de l'entreprise thaïlandaise en raison de sa signification stratégique, a précisé le journal dominical, citant le rapport d'assainissement de Signa Prime Selection de la mi-juillet.

Central Group ne s'intéresse en revanche pas à quatre autres immeubles de Globus. Selon le rapport d'assainissement ces emplacements, plus petits, doivent être vendus. Pour la filiale de la Spitalgasse à Berne, le processus de vente est déjà préparé et on n'attend le feu vert de Central Group.

Les autres immeubles, plus petits, font actuellement l'objet d'une recherche de solution, à l'exception du chantier à Bâle: le bâtiment doit d'abord y être terminé pour être vendu en 2026, après la fin des travaux. Les discussions autour d'une possible reprise des activités opérationnelles de Globus sont par ailleurs encore en cours.

tv/rp