Globus: les acheteurs veulent renégocier avec Migros

Zurich (awp) - La vente de la chaîne de grands magasins Globus par la Migros paraissait chose faite. Cependant, la crise du coronavirus a mis les acheteurs en difficulté. Ceux-ci veulent donc renégocier avec la Migros, a rapporté la NZZ am Sonntag.

Quant à savoir si la Migros acceptera de rediscuter, la question est ouvert. Selon le dominical, la coopérative ne peut pas se permettre un échec de la transaction. Elle a tiré Globus durant des années, sans réussir à le sortir des chiffres rouges.

Fin janvier, à l'issue d'une longue recherche, Migros avait trouvé la perle rare pour Globus: une coentreprise entre l'autrichien Signa et le thaïlandais Central Group. Le montant de l'opération était de 1 milliard de francs suisses.

En pleine crise du coronavirus, Signa est à deux doigts de voir sa chaîne allemande de magasins Karstadt Kaufhof faire faillite. Central souffre en Italie de la fermeture complète de sa chaîne de luxe La Rinascente à cause de la crise.

Il y a de l'espace pour une renégociation car la transaction n'a été conclue qu'il y a deux mois. Globus devait devenir une adresse de diverses marques de luxe orientée en particulier vers les touristes. Or, avec la crise, on ne peut prévoir quand reviendront les touristes ni si les marques de luxe, comme prévu, participeront aux frais d'assainissement, selon la NZZ am Sonntag citant un "insider".

Le dominical juge donc possible que Migros fasse un pas en direction de la coentreprise austro-thaïlandaise. D'autant que le géant orange a toujours souligné qu'il ne cherchait pas le meilleur prix, mais un acheteur avec un concept convaincant.

