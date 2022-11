Glouglou, glouglou, glouglou ! Les prix des denrées alimentaires mettent à mal le festin de Thanksgiving aux États-Unis

Que ce soit à cause de la météo, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou de la volonté des entreprises de maximiser leurs profits, tous ces facteurs ont contribué à la hausse des prix des aliments, mais le bond de cette année est le plus important depuis la première enquête du Farm Bureau sur le coût des repas de Thanksgiving en 1986.

Ajouté à l'augmentation de 14 % de l'année dernière, qui était la deuxième plus importante, le prix d'un repas "classique" composé de dinde, de farce, de pois verts, de patates douces, de canneberges, de petits pains et de tarte à la citrouille pour 10 personnes a augmenté de plus d'un tiers depuis 2020, au début de la pire poussée d'inflation aux États-Unis en 40 ans, passant de 46,90 $ à 64,05 $.

"Ce genre d'augmentation, nous le reconnaissons, est un fardeau pour certaines familles, cela ne fait aucun doute", a déclaré Roger Cryan, économiste en chef du Farm Bureau, même s'il a noté que les remises à l'approche des fêtes pourraient permettre aux consommateurs de réduire la facture.

Les prix à la consommation américains ont augmenté de 7,7 % sur une base annuelle en octobre et avaient augmenté jusqu'à 9,1 % plus tôt cette année, ce qui a déclenché un effort de la Réserve fédérale pour maîtriser les pressions sur les prix avec des augmentations agressives des taux d'intérêt.

Les prix des denrées alimentaires, en particulier les articles achetés pour la consommation domestique, ont augmenté encore plus rapidement, atteignant un taux annuel de 13,5 % en août et augmentant encore de 12,4 % sur une base annuelle le mois dernier, un choc pour une partie du budget des ménages où les prix avaient toujours augmenté moins que les revenus.

Avec la hausse des prix des aliments, une enquête du recensement américain a montré que la part des ménages signalant une pénurie alimentaire est passée de 7,8 % en août 2021 à 11,4 % début octobre.

"Si vous êtes dans une épicerie en ce moment, vous le voyez, dans n'importe quelle épicerie où vous allez, les gens font des compromis", a déclaré la semaine dernière Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco. "Combien de personnes peuvent-ils inviter ? Que vont-ils servir ? Vont-ils faire des échanges à la baisse ? Aurons-nous un autre type de repas ? N'avons-nous pas autant d'options ?"

SAUTER LA FARCE ?

Comme pour d'autres biens et services, il existe un large éventail de forces derrière le pic alimentaire de Thanksgiving.

Une épidémie de grippe aviaire a réduit les troupeaux de dindes, et bien que l'offre soit adéquate, le Farm Bureau a déclaré que la récolte de plus petits oiseaux ainsi que les prix plus élevés des aliments pour animaux ont augmenté le coût de cette pièce maîtresse de Thanksgiving de 21 %, pour atteindre une moyenne de 1,81 $ la livre dans les 224 magasins où les enquêteurs ont vérifié les prix pendant la période du 18 au 31 octobre.

Cela a représenté environ la moitié de l'augmentation de 10,74 $ du prix total du repas classique cette année. La plus forte augmentation en pourcentage a été enregistrée pour la farce emballée, en hausse de 69 % à 3,88 $, alors qu'une barquette de 1 livre de carottes et de céleri n'a augmenté que de 8 %, à 0,88 $, et que le prix des canneberges a baissé de 14 %, à 2,57 $ pour un sac de 12 onces.

Pour les produits alimentaires en général, les intrants clés comme le carburant et les prix des engrais ont grimpé en flèche, a déclaré Wendiam Sawadgo, professeur d'économie agricole à l'Université d'Auburn, certains producteurs de fruits en Alabama, par exemple, dépensant maintenant 1 000 $ par acre en engrais, contre environ 600 $ en 2018.

"Une grande partie était l'Ukraine et l'Europe n'ayant pas de production d'engrais pendant un bon moment. C'était un gros problème", a-t-il déclaré.

Les marges des épiceries ont également augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Le bénéfice net après impôts a atteint 3 % en 2020 et 2,9 % en 2021, contre une moyenne d'environ 1,2 % de 2015 à 2019, selon les données de l'Association de l'industrie alimentaire. Il s'agit des marges les plus élevées que l'association ait vues dans des rapports remontant à 1984.

Andy Harig, vice-président de l'association, a déclaré que la forte demande de nourriture à domicile au début de la pandémie, lorsque les restaurants étaient fermés ou que les repas en personne étaient considérés comme risqués, a permis aux détaillants alimentaires d'augmenter leurs bénéfices. Il a ajouté que les consommateurs ont également acheté plus de produits à marge élevée, comme les fruits de mer, pendant la crise, tandis que les changements dans les achats - y compris l'augmentation de la livraison de nourriture - ont permis aux magasins de réduire les coûts de main-d'œuvre.

Mais il a également déclaré que le chiffre du bénéfice net devrait retomber à la moyenne à long terme du secteur, soit entre 1 % et 2 %.

"C'est une industrie à un sou", a déclaré Harig. Avec la reprise des restaurants et la hausse des salaires, les marges sont probablement déjà en baisse.

BARGAINS DE DERNIÈRE MINUTE Pourtant, l'augmentation du coût des produits de première nécessité a été au cœur des préoccupations des responsables américains, le sentiment des consommateurs étant proche d'un point bas après une année où le prix moyen de l'essence a atteint 5 dollars le gallon. Les voyages liés à Thanksgiving cette année pourraient au moins être moins chers qu'avant, les prix des compagnies aériennes et du carburant ayant baissé récemment.

Et il pourrait y avoir un peu de répit sur le front de l'alimentation également.

Walmart Inc, par exemple, a déclaré au début du mois qu'il laisserait les prix des produits de base de Thanksgiving inchangés par rapport à l'année dernière et les maintiendrait jusqu'à Noël, y compris la dinde à moins d'un dollar la livre.

Les prix réduits de la dinde attirent souvent les consommateurs dans les épiceries et les supermarchés, et les bonnes affaires s'intensifient à l'approche des fêtes. Le Farm Bureau a noté que les prix de la dinde congelée étaient tombés à 95 cents la livre en date de cette semaine.

M. Sawadgo, d'Auburn, a déclaré que l'achat de produits alternatifs peut également faire baisser le coût, l'un de ses produits préférés, le chou vert, se vendant actuellement à 1,14 $ la livre, soit 3 cents de moins que l'année dernière, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

Sawadgo a récemment fixé le prix des marchandises pour un dîner de Thanksgiving pour six personnes à environ 70,76 $, soit une hausse de 19 % par rapport aux 59,50 $ pour le même panier l'année dernière.

"Si vous n'êtes pas quelqu'un qui magasine les annonces, c'est peut-être l'année pour le faire", a-t-il déclaré.