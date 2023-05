Go Capital lance son fonds successeur : LVI2

Avec près de 11,4 millions d'euros investis dans des sociétés innovantes depuis la naissance du Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) Loire Valley Invest en avril 2017, Go Capital lance son fonds successeur : LVI2. Avec un premier closing de 14 millions d'euros, ce fonds a pour ambition de soutenir le développement et l'implantation de projets innovants en région Région Centre-Val de Loire dans un objectif de durabilité.



Ce projet nouveau a d'ores et déjà séduit des souscripteurs historiques publics (Région, Métropoles de Tours, Revicentre) et privés institutionnels et corporate, comme Crédit Agricole Centre Loire, Banque Populaire Val de France, Caisse d'Epargne Loire Centre, Michelin.



Il a suscité aussi l'intérêt de nouveaux LPs publics et privés comme l'Agglomération de Chartres et le Crédit Agricole Val de France, ainsi que des entrepreneurs du territoire - dont le réseau Force Business Angels - qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice dans le financement d'une économie responsable, locale et innovante.



Une équipe, experte et spécialiste de l'innovation sera dédiée au suivi des fonds LVI : elle bénéficiera également de l'expérience et des compétences de ventures partners tels que Jean-Marc Herbert (Santé Pharma), Guillaume Semblat (Digital), Arnaud Brisard (Santé Medtech), et Pierre-Yves Divet (Industrie).