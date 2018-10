Golan-Syrie et Israël vont rouvrir le point de passage de Kouneïtra

NATIONS UNIES, 13 octobre (Reuters) - Israël, la Syrie et les Nations unies ont convenu de rouvrir lundi le point de passage de Kouneïtra, sur le plateau du Golan annexé par Israël, a déclaré vendredi l'ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu, Nikki Haley.

Israël a conquis sur la Syrie le plateau stratégique du Golan durant la guerre des Six-Jours de juin 1967 et l'a annexé fin 1981. Cette annexion n'est pas reconnue par la communauté internationale.

Les zones frontalières sont protégées par l'accord d'armistice de 1949 signé par Israël et ses voisins arabes. La Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD) après la Guerre des Six jours de 1967 a vu sa mission être perturbée par le conflit en Syrie.

Fin septembre, les autorités israéliennes ont dit être prête à rouvrir le point de passage de Kouneïtra maintenant que l'armée syrienne en a chassé les rebelles.

La réouverture du point de passage "va permettre aux Casques bleus de l'Onu d'intensifier leurs efforts pour empêcher les hostilités sur les hauteurs du Golan", a dit Nikki Haley dans un communiqué.

"Nous comptons sur Israël et la Syrie pour donner aux Casques bleus l'accès qui leur est nécessaire et pour s'assurer de leur sécurité. Nous appelons aussi la Syrie à prendre les mesures nécessaires pour que la FNUOD puisse se déployer et patrouiller sans interférence ni risque pour sa sécurité", a-t-elle ajouté.

La police militaire russe patrouille du côté syrien de la ligne d'armistice, en coopération avec la police et la douane syriennes. (Michelle Nichols; Jean Terzian pour le service français)