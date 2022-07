Gold Fields prévoit d'entrer en bourse à Toronto après l'accord avec Yamana

"Gold Fields demandera à ce que ses titres soient cotés à la TSX, sous réserve de la réalisation de la transaction, afin de fournir aux actionnaires une flexibilité supplémentaire à un coût supplémentaire limité", a déclaré Gold Fields dans un communiqué.

Gold Fields, qui a une cotation primaire à la Bourse de Johannesburg, a également déclaré qu'elle réviserait sa politique de dividende afin de déclarer un dividende intérimaire et final pouvant atteindre 45 % des bénéfices normalisés chaque année.

Le 31 mai, la société a annoncé son intention d'acquérir Yamana dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui valorise le mineur coté au Canada à 6,7 milliards de dollars, mais la réaction du marché a été largement négative, les actions de Gold Fields ayant plongé de 20 % le jour de l'annonce. L'opération créerait le quatrième plus grand producteur d'or en termes de production.

Le mois dernier, Redwheel, l'un des dix principaux investisseurs de Gold Fields, a publiquement demandé au mineur d'annuler le rachat prévu, qu'il a décrit comme une "grave erreur" coûteuse, sans garantie de croissance et de rentabilité.

Le directeur général de Gold Fields, Chris Griffith, a déclaré qu'il était encouragé par les "discussions constructives" en cours avec les actionnaires.

"Nous pensons que l'acquisition de Yamana répond à notre stratégie visant à accroître la valeur et la qualité de notre portefeuille, en créant une combinaison gagnante d'excellents actifs avec des forces opérationnelles complémentaires et en relevant de manière proactive les défis de remplacement de la production et des réserves à l'échelle du secteur", a déclaré Griffith.

Griffith a déclaré que la transaction Yamana aide Gold Fields - qui possède des opérations en Afrique du Sud, en Australie, au Ghana et au Pérou ainsi qu'un projet au Chili - à prendre pied au Canada, ce qui est convoité depuis longtemps, tout en proposant des synergies en Amérique du Sud.