Gold by Gold : 24/10/2019 – Résultats semestriels 2019

Communiqué de presse 24 octobre 2019

L'activité de la division Collecte & Recyclage est pour sa part demeurée faible au 1er semestre 2019, les conditions de marché ne permettant pas d'envisager une augmentation significative du recyclage de l'Or auprès des particuliers sur internet.

La marge brute semestrielle s'est établie à 636 K€, contre 401 K€ un an plus tôt. Outre le poids plus important des activités de prestations de services (Or tracé et affinage), l'amélioration de la marge brute est également la conséquence de l'évolution favorable au 1er semestre des cours de l'Or et de la parité euro/dollar. Le taux de marge brute semestriel s'est établi à 11,6% du chiffre d'affaires semestriel contre 7,9% au 1er semestre 2018.

Le maintien d'une structure de coût à un niveau bas a permis d'enregistrer un résultat d'exploitation en amélioration à 301 K€ au 1er semestre 2019, contre 101 K€ un an plus tôt.

Après comptabilisation d'un résultat financier de 11 K€, et d'un résultat exceptionnel de -70 K€ constitué pour l'essentiel de dotations aux provisions sur les actifs immobilisés liés au projet de récupération de métaux communs et spéciaux au Pérou, aujourd'hui à l'arrêt en raison de tensions sociales dans la région, le résultat net part du groupe est de 173 K€, contre un bénéfice de 96 K€ un an plus tôt.