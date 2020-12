Golden Falcon Acquisition Corp. : annonce l'exercice du droit d'option d'attribution excédentaire des souscripteurs, générant un total de 345 millions de dollars levés dans le cadre de son introduction en bourse

Golden Falcon Acquisition Corp. (NYSE:GFX.U) (la "Société"), annonce ce jour que les souscripteurs à son introduction en bourse précédemment annoncée ont exercé leur droit d'option d'attribution excédentaire en plein, qui aura pour effet l'émission de 4 500 000 unités supplémentaires à un cours d'introduction de 10,00 dollars l'unité. Après la prise d'effet de l'exercice du droit et la clôture de l'option d'attribution excédentaire, un total de 34 500 000 unités seront émises dans le cadre de l'introduction en bourse et un total de 345 millions de dollars sera déposé sur le compte en fiducie de la Société à la clôture de l'offre, qui est prévue pour le 22 décembre 2020.

Chaque unité se compose d'une action ordinaire de catégorie A de la Société et la moitié d'une action remboursable, chaque action remboursable complète donnant droit au porteur d'acheter une action ordinaire de catégorie A au cours de 11,50 dollars par action. Une fois que les valeurs mobilières constituant les unités seront négociées séparément, les actions ordinaires de catégorie A et les actions remboursables devraient être référencées à la NYSE sous les mnémos "GFX" et "GFX WS", respectivement.

Dirigée par Makram Azar et Scott Freidheim, la Société a été créée à des fins de fusion, échange de capital-actions, acquisition d'actifs, achat d'actions, réorganisation ou regroupement d'entreprises avec une ou plusieurs entreprise(s) ou entité(s). Alors que la Société peut projeter un regroupement initial d'entreprises avec une cible évoluant dans un secteur ou une géographie quelconque, elle focalise ses recherches sur des sociétés spécialisées dans les technologies, les médias, les télécommunications et la fintech basées en Europe, Israël, au Moyen-Orient ou en Amérique en Nord.

UBS Securities LLC et Moelis & Company LLC agissent en qualité de coteneurs de plume de cette offre et EarlyBirdCapital, Inc. agit en qualité de gestionnaire principal de l'offre. L'offre est réalisée exclusivement via un prospectus. Des exemplaires du prospectus pourront être obtenus, une fois disponibles, auprès de UBS Securities LLC, Attn: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, ou par téléphone au par téléphone au (888) 827-7275, ou par email à l'adresse olprospectusrequest@ubs.com.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces valeurs mobilières a été déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières ("SEC"), avec prise d'effet au 17 décembre 2020. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces valeurs mobilières n'est autorisée dans un État ou une juridiction dans lequel/laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'homologation en vertu des lois de l'État ou de la juridiction en question.

À propos de Golden Falcon Acquisition Corp.

La Société est une société sans activité opérationnelle, créée dans le but de réaliser une fusion, un échange de capital, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou à un regroupement d’activités similaires avec une ou plusieurs sociétés ou entités. La Société est susceptible d’effectuer un premier regroupement d’activités avec n’importe quelle entreprise visée, quels qu’en soient l’industrie et le secteur, mais elle a l’intention de concentrer ses recherches sur les entreprises des secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications et de la fintech, dont le siège social se trouve en Europe, en Israël, au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord. Makram Azar en est le président-directeur général et Scott Freidheim le président.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives", notamment en ce qui concerne l’introduction en bourse de la Société et son utilisation prévue du produit net afférent. Aucune garantie ne peut être apportée que l’offre mentionnée ci-dessus ait lieu conformément aux conditions décrites, qu’elle ait lieu, ou que le produit net de l’offre soit utilisé comme prévu. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, la plupart échappant au contrôle de la Société, notamment celles énoncées dans la section Facteurs de risque de la déclaration d’enregistrement et du prospectus préliminaire que la Société a déposés auprès de la SEC. Des copies de ces documents sont disponibles sur le site de la SEC, à l’adresse www.sec.gov. En cas de révisions ou de modifications après la date de publication de ce communiqué, la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201219005005/fr/