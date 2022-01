DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Mot-clé(s) : Fonds

Golding Capital Partners GmbH: Golding réalise la clôture finale de son fonds secondaire à 280 millions d'euros



13.01.2022 / 08:33



COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Golding réalise la clôture finale de son fonds secondaire à 280 millions d'euros Le premier fonds secondaire dédié de Golding dépasse largement la taille cible de 200 millions d'euros.

Construction avancée du portefeuille avec déjà 14 transactions et des investissements dans plus de 80 entreprises individuelles dans le segment des petites et moyennes capitalisations

Produit successeur déjà prévu pour le premier semestre 2022 Munich, 13 janvier 2022 - Golding Capital Partners, l'un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants européens pour les investissements alternatifs, annonce la clôture finale de son premier fonds secondaire dédié, avec des engagements de capital d'environ 280 millions d'euros. L'objectif initial de 200 millions d'euros a été largement dépassé grâce à la forte demande des investisseurs institutionnels, notamment des segments de clientèle des fonds de pension et des caisses d'épargne. L'équipe expérimentée de Golding sur le marché secondaire a déjà réussi à constituer rapidement un portefeuille diversifié de plus de 80 petites et moyennes entreprises principalement européennes, grâce à la conclusion de 14 transactions. Le portefeuille de ce fonds encore jeune se développe de manière prometteuse. Les premières réévaluations et réalisations ont déjà été collectées. « L'accès fiable à des opportunités intéressantes et la sortie rapide de la courbe en J expliquent la forte demande de nos investisseurs institutionnels », explique Hubertus Theile-Ochel, directeur général de Golding Capital Partners. « Notre bon réseau, notre longue expérience et notre réputation de partenaire fiable nous permettent de réaliser régulièrement des transactions de manière bilatérale et sans concurrence de prix. Par exemple, nous avons récemment été en mesure d'acquérir une part de fonds auprès d'un partenaire paneuropéen de longue date, pour laquelle nous attendons déjà les premiers dividendes au bout de quelques mois », déclare le Dr Matthias Reicherter, directeur général et chef des investissements chez Golding. Alors que les transactions LP classiques impliquent l'acquisition d'actions de fonds individuels auprès d'investisseurs existants, les transactions GP impliquent généralement des solutions de liquidité personnalisées qui sont mises en ?uvre en étroite collaboration avec les gestionnaires de fonds pour des sociétés de portefeuille triées sur le volet. Un exemple de réussite est l'achat d'actions de quatre sociétés de logiciels et de technologies au Royaume-Uni, qui ont déjà doublé leur résultat d'exploitation depuis que la transaction a été réalisée. « L'accent mis sur la création de valeur opérationnelle dans des portefeuilles de cette qualité, gérés par des gestionnaires de fonds très expérimentés - sans effet de levier supplémentaire - est conforme à l'ADN de Golding », déclare Richard Wilmes, directeur général et responsable des fonds secondaires chez Golding Capital Partners. « Actuellement, nous sommes particulièrement intéressés par les secteurs des logiciels et des technologies ainsi que par le secteur de la santé. Ils démontrent une grande stabilité grâce à une demande récurrente et partiellement garantie par contrat, tout en bénéficiant de tendances de croissance à long terme. » « Le fonds Golding Secondaries bénéficie de nos processus de due diligence ESG bien établis et de notre niveau d'exigence élevé en matière de critères de durabilité », ajoute Christian Schütz, directeur ESG de Golding. M. Golding prévoit déjà la création du fonds successeur pour le premier semestre 2022. La persistance de très bonnes opportunités sur le marché et la demande toujours vive des investisseurs laissent entrevoir un potentiel de croissance supplémentaire dans ce segment d'investissement. À propos de la Golding Capital Partners GmbH Golding Capital Partners GmbH est l'un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants en Europe pour les investissements alternatifs, avec un accent sur les catégories d'actifs que sont les infrastructures, la dette privée, le capital-investissement, les secondaires et l'impact. Avec une équipe de plus de 140 employés à Munich, Londres, Luxembourg, New York, Tokyo et Zurich, Golding Capital Partners accompagne les investisseurs institutionnels et professionnels dans l'élaboration de leur stratégie d'investissement et gère des actifs de plus de 11 milliards d'euros. Parmi les plus de 200 investisseurs figurent des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des fondations, des Family Offices, des institutions religieuses ainsi que des banques, des caisses d'épargne et des banques coopératives. Depuis 2013, Golding est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (UN PRI) des Nations unies et depuis 2021, membre de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Plus d'informations Golding Capital Partners GmbH PB3C GmbH Susanne Stolzenburg Johannes Braun Manager Marketing & Communication PR Director Real Assets T +49 (0) 89 419 997 553 T +49 (0) 30 726276 1544 stolzenburg@goldingcapital.com braun@pb3c.com

