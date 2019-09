Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) lance son activité d'Exchange Traded Funds (ETF) européens et sa première cotation de fonds. Son premier ETF est le Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity UCITS ETF. Ce fonds est la version européenne de l'ETF phare de Goldman Sachs. Cet ETF connait un grand succès sur le marché américain et totalise des actifs sous gestion de plus de 6,5 milliards de dollars et est actuellement le plus important ETF en actions multi-facteurs au monde, a indiqué la société de gestion.Ce nouvel ETF inscrit aujourd'hui à la cote de la Bourse de Londres sera coté sur plusieurs bourses européennes dans un avenir proche. Il est conçu pour fournir un meilleur profil risque/rendement sur l'ensemble d'un cycle d'investissement par rapport aux indices traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière.