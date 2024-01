Goldman Sachs AM lance un fonds actions global dédié à la transition écologique

Goldman Sachs Asset Management annonce avoir récemment lancé son fonds Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity. Il a pour objectif de générer des rendements en saisissant les opportunités d’investissement dans des entreprises à forte empreinte environnementale qui visent à améliorer leurs modèles économiques et à prendre des mesures pour réduire leur impact écologique. Il se concentre sur cinq thèmes clés : l’extraction, la production d’électricité, la fabrication, le transport et la consommation.



Ce fonds a vocation à investir dans un large éventail de secteurs, notamment dans des entreprises de qualité, matures et orientées " value ", qui affichent de solides rendements en termes de flux de trésorerie disponibles et des valorisations potentiellement attrayantes.



Il est enregistré sur les marchés européens dont l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.