Goldman Sachs AM : le fonds Goldman Sachs Europe Core est éligible au PEA

Goldman Sachs Asset Management annonce que son fonds Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio est désormais éligible au Plan d’épargne en actions (PEA) en France. Les stratégies Core de GSAM sont des stratégies actions fondamentales reposant sur les dernières avancées technologiques en termes de recherche et de valorisation des sociétés en portefeuille. Ainsi, aux traditionnelles méthodes de gestion fondamentale, Goldman Sachs ajoute un traitement de l’information par les technologies du big data et de l’intelligence artificielle.Yacine Boumahrat, Directeur exécutif France et Benelux de Goldman Sachs Asset Management déclare : " Le fonds Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio rencontre depuis plusieurs années un vif succès auprès des investisseurs français. Au-delà des performances remarquables qu'il affiche, ce fonds incarne la forte dimension technologique au service de la qualité de la gestion qui est désormais l'une des marques de fabrique de Goldman Sachs Asset Management.