Goldman Sachs Alternatives lève plus de 20 milliards de dollars pour les prêts directs senior

Le 30 mai 2024 à 11:17

Goldman Sachs Alternatives annonce le closing final du fonds West Street Loan Partners V, le dernier d'une série de véhicules phares de prêt direct senior " large-cap ". Le fonds a réalisé un closing final pour un moment de 13,1 milliards de dollars, incluant les engagements en capitaux propres de LP, le financement d'actifs à long terme et l'engagement du bilan de Goldman Sachs aux côtés du fonds.



Le fonds a largement dépassé l'objectif initial et constitue le plus important fonds de Loan Partners levé depuis le lancement de la stratégie en 2008. La levée de fonds a été réalisée auprès d'investisseurs existants, de nouveaux investisseurs et comprend des engagements significatifs de Goldman Sachs et de ses employés.



Loan Partners V sera le premier fonds de cette stratégie à publier des informations conformément à l'article 8 du règlement européen sur la communication des informations relatives à la finance durable (SFDR).



En plus de ce fonds, Goldman Sachs Alternatives a également closé plus de 7 milliards de dollars de prêts directs senior large-cap et 550 millions de dollars de véhicules de co-investissement aux côtés de Loan Partners V, portant le total des capitaux levés à plus de 20 milliards de dollars.



" La levée de fonds s'inscrit dans un contexte d'opportunités significatives dans le domaine du senior direct lending, en raison de la reprise attendue des activités de M&A, alors que le niveau de " dry powder " des fonds de private equity ont atteint un niveau record et qu'ils cherchent à restituer le capital aux investisseurs " expliqué la banque américaine.