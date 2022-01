Goldman Sachs-Bénéfice en deçà des attentes au T4, faiblesse du trading

18 janvier (Reuters) - Goldman Sachs Group a fait état mardi d'une baisse de près de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre, qui ressort en dessous des attentes, la faible activité de négociation ("trading") ayant éclipsé une année exceptionnelle en matière de fusions-acquisitions pour la première banque d'investissement de Wall Street.

A New York, l'action Goldman Sachs reculait de 3% dans les transactions en avant-Bourse.

Le bénéfice de l'activité de trading a reculé lors des trois derniers mois de l'année, la reprise de l'économie mondiale s'étant traduite par une moindre volatilité sur les marchés financiers.

La division mondiale de marchés, qui regroupe l'activité de trading et compte pour environ un tiers des revenus de la banque, a vu ses revenus reculer de 7% à près de quatre milliards de dollars.

En revanche, Goldman Sachs a fait état d'une hausse de 45% des revenus de la banque d'investissement, qui ont atteint 3,8 milliards de dollars au cours du trimestre, dopés par des commissions record sur les conseils en acquisitions, introductions en Bourse et lancements de SPAC.

Le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires est tombé à 3,81 milliards de dollars (3,35 milliards d'euros) pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 4,36 milliards de dollars pour la même période l'année précédente.

Le bénéfice par action ressort à 10,81 dollars, contre 12,08 dollars un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de 11,76 dollars par action, selon les données de Refinitiv. (Reportage Noor Zainab Hussain, Niket Nishant et Anirban Sen à Bangalore et Matt Scuffham à New York; version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)