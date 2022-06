Goldman Sachs COO Waldron voit des chocs sans précédent dans l'économie

"C'est l'un des environnements les plus complexes et les plus dynamiques, si ce n'est le plus, que j'aie jamais vu dans ma carrière. Nous avons évidemment traversé de nombreux cycles, mais la confluence du nombre de chocs subis par le système est pour moi sans précédent", a-t-il déclaré lors d'une conférence bancaire.

Ses commentaires interviennent un jour après que le président-directeur général de JPMorgan & Chase, Jamie Dimon, a décrit les défis auxquels l'économie américaine est confrontée comme un "ouragan".

M. Waldron a déclaré qu'il n'utiliserait pas d'analogies météorologiques, mais a souligné qu'il y a une série de facteurs concomitants sans précédent qui nuisent à l'économie, allant d'un choc des matières premières à une quantité sans précédent de stimulus monétaire et fiscal.

Malgré les défis, le dirigeant a déclaré que la banque est confiante d'atteindre tous ses objectifs de performance et qu'elle continue à rechercher des opportunités d'acquisition dans le domaine de la gestion de patrimoine et d'actifs, car elle cherche à diversifier sa source de revenus.

"Les valorisations ont plus de sens, deviennent plus intéressantes. Cela ouvre la voie à d'autres opportunités à examiner", a-t-il déclaré.

Néanmoins, le COO a déclaré que la priorité serait de mettre en place les acquisitions récentes, et a ajouté que la banque est plus prudente en matière de dépenses d'investissement étant donné l'environnement macroéconomique actuel.

"Je dirais que nous avons beaucoup à intégrer et beaucoup à exploiter", a déclaré Waldron, ajoutant qu'une partie de son travail consiste à s'assurer que "nous intégrons et nous exécutons ces acquisitions."

La banque de Wall Bourse cherche à diversifier ses activités afin de les rendre moins vulnérables aux cycles des marchés financiers. Dans le cadre de cette stratégie, la banque développe ses branches de gestion d'actifs et de patrimoine.

Waldron a émis une note de prudence pour l'activité du marché des capitaux, qu'il prévoit en forte baisse, disant que les volumes sont en baisse de 70% d'une année sur l'autre. Mais il a déclaré que l'activité de fusion et d'acquisition a été plus résiliente.