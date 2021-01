Goldman Sachs a plus que doublé ses bénéfices au T4 grâce aux activités de trading et au M&A

NEW YORK, 19 janvier (Reuters) - Goldman Sachs a fait état mardi d'un bond de 153% de ses bénéfices au quatrième trimestre, un chiffre largement supérieur aux attentes du marché, grâce à l'explosion de ses activités de trading, son coeur de métier, ainsi qu'à une hausse des activités de fusion et acquisition (M&A).

Le bénéfice net de la banque a atteint 4,36 milliards de dollars (3,59 milliards d'euros) au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 1,72 milliard de dollars un an plut tôt. Le bénéfice par action est passé à 12,08 dollars, contre 4,69 dollars l'année précédente.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 7,47 dollars par action, selon l'estimation IBES de Refinitiv.

Le produit net bancaire de Goldman Sachs a augmenté pour sa part de 18% pour atteindre 11,74 milliards de dollars.

Cette performance est conforme à celle d'autres grandes banques de Wall Street, JPMorgan Chase ayant également enregistré des résultats meilleurs que prévu de ses activités de marché.

Le géant bancaire a également bénéficié de niveaux d'activité record des opérations sur les marchés au cours du trimestre, plusieurs introductions en bourse très médiatisées, notamment celles d'Airbnb, de Doordash, de Lufax et de Root, ayant généré de confortables commissions. (Anirban Sen à Bangalore et Matt Scuffham à New York, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)