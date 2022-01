Le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires est tombé à 3,81 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 4,36 milliards de dollars pour la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action est tombé à 10,81 dollars, contre 12,08 dollars un an plus tôt.

Les analystes avaient en moyenne prévu un bénéfice de 11,76 dollars par action, selon les données de Refinitiv.