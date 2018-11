Communiqué de presse







Goldman Sachs investit 70 millions de dollars dans l’éditeur de logiciel Aras pour accélérer son développement sur le marché du PLM



Lyon, le 29 novembre 2018 - Aras , éditeur de logiciel de gestion du cycle de vie des produits (PLM - Product Lifecycle Management), annonce un investissement de 70 millions de dollars conduit par Goldman Sachs Private Capital Investing , avec la participation de Silver Lake Kraftwerk . Aras utilisera ce nouvel investissement minoritaire pour l’expansion de ses activités à l’international, l’accélération du développement de sa plateforme PLM et l’intégration, par acquisitions, de nouvelles technologies. Dans le cadre de cette opération, Hillel Moerman et Holger Staude de Goldman Sachs rejoignent le conseil d’administration d’Aras, respectivement en tant que membre du conseil et en tant qu’observateur.



Avec sa plateforme logicielle ouverte qui permet aux plus grands industriels de mettre en œuvre leur transformation numérique, Aras « disrupte » le marché des logiciels industriels en matière de gestion du cycle de vie des produits (PLM), de maintenance, de réparation et de révision (MRO), de systèmes de gestion de la qualité (QMS)…



" Chez Goldman Sachs, nous investissons avant tout sur des sociétés à forte croissance ayant de fortes ²barrières à l’entréeˮ, une technologie de pointe et des équipes de direction expérimentées ; ce qui est le cas avec Aras. À l'échelle mondiale, les entreprises industrielles bataillent au quotidien pour leur transition numérique, qu'il s'agisse de modifier leurs applications les plus critiques ou de se positionner sur de nouvelles opportunités. La plateforme logicielle innovante d’Aras leur permet désormais de réaliser concrètement leurs projets de transformation numérique."

Hillel Moerman, responsable des investissements en capitaux privés chez Goldman Sachs

Aras a annoncé un investissement de 40 millions de dollars en septembre 2017 piloté par Silver Lake Kraftwerk avec la participation de GE Ventures. Depuis, Aras a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques pour compléter sa suite d'applications : Impresa MRO pour les activités de services et Comet Solutions pour la gestion des processus et des données de simulation.



Aras a également renforcé sa présence à l’international avec l’ouverture de bureaux au Royaume-Uni et en Italie, doublé sa surface de bureaux aux États-Unis et augmenté ses effectifs de plus de 50%. Aras a également été classé Leader sur le marché du PLM dans la dernière étude Forrester Wave .





"Aras continue de transformer le marché et de conforter ses relations avec les principales entreprises industrielles. Aras dispose désormais de fonctionnalités innovantes pour accélérer sa croissance et étendre sa présence mondiale. Nous sommes très heureux d'accueillir Goldman Sachs en tant que nouvel investisseur et de renouveler notre investissement dans Aras."

Martin Fichtner, directeur général de Silver Lake Kraftwerk



"Aras a démontré sa capacité à soutenir certains des plus grands fabricants mondiaux et leurs cas d'utilisations complexes, ainsi qu'à utiliser des investissements extérieurs pour redimensionner efficacement ses opérations et ses capacités. Cet investissement considérable permet de valider davantage le modèle commercial de la société et la confiance du marché dans la plateforme d’innovation produit Aras, ainsi que sa capacité à permettre la transformation numérique d’une entreprise et à fournir une valeur commerciale stratégique."

Peter Belillo, président de CIMdata



"Cet investissement de Goldman Sachs va nous permettre d’avancer rapidement sur plusieurs fronts et de fournir les éléments critiques dont nos clients ont besoin pour innover et transformer leurs activités. Nous considérons cette nouvelle opération capitalistique comme un signe positif pour l'ensemble de notre communauté PLM, elle va nous permettre de nous développer plus rapidement et à plus grande échelle."

Peter Schroer, PDG et fondateur d’Aras »



D’autres participants au précédent investissement dirigé par Silver Lake Kraftwerk, y compris GE Ventures, poursuivent également leurs investissements dans Aras.



