Goldman Sachs Group Inc. a nommé Kim Posnett à la tête de son groupe mondial de banque d'investissement dans les technologies, les médias et les télécommunications (TMT), selon une note interne de l'entreprise.

Posnett, qui a rejoint Goldman en 2005 et est devenue associée en 2016, a occupé plusieurs postes de premier plan au sein de la banque, ayant précédemment dirigé l'activité Internet mondiale. Mme Posnett, qui est actuellement coresponsable de l'initiative "One Goldman Sachs" au sein de la banque, conservera ses responsabilités actuelles.

L'initiative "One Goldman Sachs" vise à intégrer les relations de la banque avec ses clients au sein des différentes équipes.

La nomination de Mme Posnett intervient à la suite d'un remaniement plus large dans les rangs de Goldman Sachs, qui a regroupé au début de l'année la banque d'investissement et le négoce en une seule unité, tout en fusionnant la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine.

Mme Posnett, qui a également occupé le poste de responsable mondial des services de banque d'investissement chez Goldman, est l'un des rares dirigeants à avoir pris la parole lors de la journée des investisseurs de la banque en février, aux côtés de son directeur général et de son directeur financier. Dans ses nouvelles fonctions, Mme Posnett fera partie des quelques femmes banquiers qui dirigent actuellement la franchise TMT d'une grande banque de Wall street.

En tant que banquière spécialisée dans les TMT, Mme Posnett a dirigé plus de 400 opérations dans le secteur des technologies au cours des 20 dernières années. Posnett a récemment conseillé plusieurs opérations de premier plan, notamment la vente de Twitter Inc. à Elon Musk pour 44 milliards de dollars et le regroupement d'Endeavor Group Holdings Inc. avec World Wrestling Entertainment Inc. pour 21 milliards de dollars en avril.

Sam Britton, qui était auparavant co-responsable des fusions et acquisitions dans le secteur des TMT et qui est l'un des plus grands faiseurs de pluie de Goldman dans le domaine de la banque technologique, deviendra co-président de la division, qui est l'un des groupes les plus puissants de la banque d'investissement.

Dans un mémo séparé envoyé par les directeurs de la banque et des marchés mondiaux de Goldman, Ashok Varadhan, Dan Dees et Jim Esposito, Goldman a également nommé Aasem Khalil comme nouveau directeur mondial de sa division Services de banque d'investissement.

Khalil, qui a rejoint Goldman en 1996, continuera à diriger le bureau de la banque à Dallas, à co-responsabiliser l'Amérique latine et à diriger la banque d'investissement en Amérique latine et dans la région sud des États-Unis.

Mardi, Goldman a promu Troy Broderick au poste de directeur des opérations de son activité mondiale de fusions et acquisitions.