Goldman Sachs plaide non coupable dans l'affaire 1MDB

Le ministère américain de la justice estime que 4,5 Mds$ ont été détournés du fonds 1MDB en Malaisie entre 2009 et 2014, y compris une partie des fonds que Goldman Sachs a aidé à lever. Les procureurs malaisiens ont porté plainte en décembre 2018 contre les unités, basées à Londres, Hong Kong et Singapour, pour avoir induit les investisseurs en erreur en faisant des déclarations mensongères et en omettant des faits essentiels concernant les émissions d'obligations.

Un représentant de Goldman Sachs a plaidé non coupable après la lecture des accusations à la Haute Cour de Kuala Lumpur lundi, a rapporté Bernama. Le tribunal a fixé le procès au mois de novembre, avec des audiences prévues jusqu'en avril 2021, selon la même agence. Goldman Sachs a toujours nié les méfaits, affirmant que certains membres de l'ancien gouvernement malaisien et du fonds 1MDB lui ont menti sur l'utilisation du produit de la vente des obligations.

La Malaisie a déclaré qu'elle demandait à Goldman jusqu'à 7,5 Mds$ de réparations pour ses transactions avec 1MDB, qui a été créée en 2009 par le Premier ministre de l'époque, Najib Razak. qui fait désormais face à 42 accusations criminelles liées à ce dossier et à d'autres entités publiques. Il a lui aussi plaidé non-coupable.