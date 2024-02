Goldman Sachs a relevé son objectif de fin d'année pour l'indice de référence S&P 500 à 5 200, ce qui représente une hausse d'environ 4 % par rapport aux niveaux actuels, en raison de l'amélioration des perspectives de bénéfices des sociétés de l'indice.

La société de courtage avait précédemment prévu que l'indice terminerait l'année 2024 à 5 100, avant de relever ses prévisions de 4 700 en décembre, en raison du ralentissement de l'inflation et des prévisions d'assouplissement des taux de la banque centrale américaine au cours de l'année.

Vendredi, Goldman a prévu une augmentation de 8 % des bénéfices des sociétés du S&P 500 cette année, grâce à l'amélioration des perspectives économiques américaines et à l'augmentation des marges bénéficiaires des méga-capitalisations.

"Nous pensons qu'une forte croissance du PIB mondial et un dollar légèrement plus faible soutiendront les bénéfices par action, tandis que la baisse des taux d'intérêt et des prix du pétrole constituera un léger frein", a déclaré David Kostin, stratège en chef chez Goldman Sachs.

M. Kostin s'attend à ce que la solidité des bénéfices des actions des méga-capitalisations, en particulier celles des "Magnificent 7", stimule les bénéfices globaux du S&P 500 en 2024. La croissance de l'intelligence artificielle et la force des consommateurs devraient propulser la croissance des revenus parallèlement à l'expansion des marges, a ajouté M. Kostin.

Il s'attend à ce que les actions des Magnificent 7 affichent la plus forte croissance des bénéfices parmi les secteurs du S&P 500.

Pour le reste de l'indice, les marges d'exploitation devraient également s'améliorer, mais dans une mesure "beaucoup plus faible", car les coûts des intrants, tels que la croissance des salaires, continuent de se modérer parallèlement à une croissance robuste des ventes et à une désinflation supplémentaire modeste des prix, a déclaré M. Kostin.