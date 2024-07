Goldman Sachs a relevé vendredi de 0,1 point de pourcentage les prévisions de croissance économique du Royaume-Uni pour 2025 et 2026, évoquant une légère accélération de la croissance de la demande à court terme.

"Une demande plus ferme devrait entraîner une croissance des salaires et une inflation légèrement plus élevées, mais l'ampleur de la situation suggère que les implications pour la BoE devraient être limitées", ont déclaré les stratèges de Goldman Sachs dirigés par Sven Jari Stehn dans une note. (Rapport de Kanchana Chakravarty à Bengaluru ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee)