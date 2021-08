Goldman Sachs relève son objectif sur le Stoxx 600

MILAN, 10 août (Reuters) - Goldman Sachs a relevé son objectif à 12 mois sur l'indice paneuropéen Stoxx 600 à 520 points contre 480 points auparavant, disant voir un potentiel de rattrapage sur les valeurs bancaires, de l'énergie et des ressources de base.

"Les actions européennes sont en forte hausse cette année, dans la foulée des actions américaines et faisant mieux que d'autres régions. Mais si la performance a été forte, la valorisation de façon globale a reculé alors que les révisions de bénéfice par action ont été les plus fortes en 20 ans", expliquent les analystes de la banque américaine dans une note publiée mardi.

Le Stoxx 600 évolue actuellement sur un plus haut historique, à plus de 471 points, après avoir terminé en hausse huit des neuf dernières séances. Il gagne plus de 2% depuis le début du mois et plus de 18% depuis le 1er janvier.

Goldman Sachs a aussi relevé sa prévision à douze mois pour l'indice londonien FTSE 100 à 7.900 points contre un précédent objectif de 7.600 points et un niveau actuel de 7.128 points. (Reportage de Sruthi Shankar, rédigé par Danilo Masoni; Blandine Hénault pour la version française, édité par Marc Angrand)