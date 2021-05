Matières premières : Goldman Sachs voit un Brent à 80 USD d'ici la fin de l'année

Même dans l'"hypothèse agressive" d'un redémarrage des exportations iraniennes en juillet, les prix du Brent atteindraient toujours la barre des 80 USD d'ici le quatrième trimestre, selon la banque.

Les prix du pétrole ont chuté la semaine dernière après que le président iranien, Hassan Rouhani, a déclaré que les États-Unis étaient prêts à lever les sanctions contre les secteurs pétrolier, bancaire et maritime de Téhéran.

Le brut a récupéré une partie de ces pertes lundi, alors que l'incertitude domine sur la capacité de l'Iran et des Etats-Unis se s'entendre.

Les cours du Brent n'ont plus touché les 80 USD depuis fin 2018

Goldman Sachs juge qu'une reprise de la demande dans les marchés développés compenserait le récent coup porté à la consommation par le coronavirus et une reprise probablement plus lente en Asie du Sud et en Amérique latine. La demande mondiale pourrait augmenter de 4,6 millions de barils par jour jusqu'à la fin de l'année.

"La mobilité augmente rapidement aux États-Unis et en Europe, à mesure que les vaccinations s'accélèrent et que les fermetures sont levées, le fret et l'activité industrielle étant également en plein essor", indique la note de la banque.

Goldman Sachs s'attend également à ce que l'OPEP+ compense toute montée en puissance de la production iranienne en interrompant pendant deux mois une augmentation de sa production au second semestre 2021. Cela contribuerait à compenser l'impact baissier perçu sur le marché physique de la libération du stockage flottant iranien, a-t-il ajouté.