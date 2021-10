Goldman abaisse ses prévisions de croissance américaine pour 2021 et 2022

11 octobre (Reuters) - Goldman Sachs a abaissé ses prévisions de croissance de l'économie américaine à 5,6% en 2021 et à 4% en 2022, citant une diminution du soutien budgétaire jusqu'à la fin de l'année prochaine et une reprise des dépenses de consommation plus tardive que prévu.

La banque d'investissement prévoyait jusqu'alors une croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis de 5,7% cette année et de 4,4% en 2022.

Ses économistes ont souligné "l'effet négatif plus durable du coronavirus sur le secteur des services aux consommateurs" et la pénurie de semi-conducteurs qui ne devrait pas s'améliorer avant le premier semestre 2022, ce qui retardera la reconstitution des stocks.

Les dépenses pour certains services et biens non durables devraient rester durablement inférieures aux tendances d'avant la pandémie, selon Goldman Sachs, en particulier "si le passage au travail à distance entraîne une diminution des dépenses globales de certains employés".

Goldman Sachs a revu en baisse son objectif de PIB de 5% à 4,5% pour le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. La banque américaine a également abaissé ses prévisions pour les deuxième et troisième trimestres de l'année prochaine, à 4% et à 3% respectivement.

En revanche, elle a relevé sa prévision de croissance pour le quatrième trimestre 2022, à 1,75% contre 1,5% auparavant. (Reportage Sinéad Carew, version française Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)