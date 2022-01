Goldman affirme que le bitcoin va prendre la part de l'or

Il prévoit que le prix du bitcoin fera plus que doubler pour atteindre 100 000 dollars s'il s'empare de 50 % du marché des "réserves de valeur". Ce terme désigne les actifs qui conservent leur valeur au fil du temps sans se déprécier.

Goldman affirme que le bitcoin représente déjà un cinquième de ce marché aujourd'hui, citant la capitalisation boursière de 700 milliards de dollars de la cryptomonnaie contre 2 600 milliards de dollars pour l'or.

L'analyste de la banque d'investissement a également indiqué dans son obligation que le bitcoin pourrait avoir des applications - selon ses termes - "au-delà de la simple 'réserve de valeur'."

Le bitcoin a fortement chuté en décembre et a eu du mal à rebondir après avoir atteint un pic de 69 000 dollars en novembre. Il a augmenté de plus d'un pour cent et demi mardi matin.