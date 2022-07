Goldman affirme que les perspectives des matières premières sont solides et que les replis constituent une opportunité d'achat.

Les marchés des matières premières ont été survendus, se désolidarisant des fondamentaux de l'offre et de la demande, a indiqué la banque dans une obligation datée du 7 juillet.

"La mobilité reste robuste à l'échelle mondiale et continue de se redresser fortement en Chine, et le marché pétrolier pointe vers un déficit de 1 million de barils par jour (bpj). Les primes à l'aluminium américaines et européennes restent historiquement élevées, tandis que les carnets de commandes physiques pour les métaux restent solides", a déclaré la banque.

Les matières premières résisteront aux risques de récession aux États-Unis et en Europe au cours des 12 prochains mois, "grâce aux mesures de stimulation anticyclique à grande échelle de la Chine", a déclaré la banque.

Elle prévoit des rendements de 34,4 %, 30,4 % et 36,9 % sur les matières premières sur une période de trois, six et 12 mois respectivement sur l'indice S&P/GSCI Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), ajoutant que les matières premières constituent une "excellente couverture macroéconomique".

"Une allocation à un véritable actif réel comme les matières premières reste une nécessité pour protéger un portefeuille multi-actifs."

Les métaux industriels ont été vus comme rapportant 57,2 % sur une période de 12 mois, suivis par les métaux précieux à 48 %, l'énergie à 40,7 % et l'agriculture à 24,4 %, a indiqué la banque.

En ce qui concerne l'énergie, Goldman a réitéré son opinion selon laquelle le marché pétrolier est en déficit structurel.

"Ce déficit persistera probablement aux prix actuels du pétrole compte tenu de la reprise modérée attendue de la demande chinoise et de la baisse des exportations russes (dans le cadre des sanctions de l'UE)", a déclaré la banque, qui prévoit que la baisse des exportations russes s'accélérera pour passer de 0,3 million de bpj à 1,5 million de bpj d'ici le premier trimestre 2023.

Les prix du pétrole ont augmenté vendredi mais se dirigeaient vers une baisse hebdomadaire, les craintes de récession l'emportant sur l'offre restreinte. Les craintes de ralentissement ont eu des répercussions sur la plupart des produits de base, le cuivre ayant atteint son plus bas niveau depuis 20 mois cette semaine. [MET/L] [O/R]