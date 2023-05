Goldman Sachs Group Inc a promu Troy Broderick au poste de directeur de l'exploitation de son activité mondiale de fusions et acquisitions, selon une note interne consultée par Reuters.

Broderick, qui dirige actuellement l'activité mondiale des marchés de capitaux pour les fusions et acquisitions de Goldman, conservera son poste actuel en plus de ses nouvelles responsabilités, selon la note envoyée par les codirecteurs des fusions et acquisitions mondiales de la banque, Stephan Feldgoise et Mark Sorrell.

Broderick, qui a rejoint Goldman en 2010 en tant qu'analyste au sein de UK Equity Capital Markets, a travaillé sur des opérations dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications au sein de la division banque d'investissement de la banque.

Il a fait partie de l'équipe de Goldman qui a conseillé des opérations de grande envergure, notamment la vente de 21st Century Fox à Walt Disney Co pour 71 milliards de dollars par Fox Corp. et la vente de WarnerMedia à Discovery Inc. pour 43 milliards de dollars par AT&T Inc.

Russ Hutchinson, ancien directeur des opérations de fusion et d'acquisition de Goldman, a quitté la banque en mars pour rejoindre la société de banque en ligne Ally Financial Inc en tant que directeur financier.